La sconfitta contro il Lione ha messo la Juventus di fronte all'inevitabile. Ulteriori sbagli non saranno più concessi: non tanto dalla dirigenza, quanto dal calendario stesso, che impone una certa attenzione ad ogni partita. Il rischio di perdere treno, aereo, navi e quant'altro, in questa stagione, sembra essere sempre dietro l'angolo: la sconfitta in Champions poi, ha concretizzato quello che per tanti era inevitabile. Così, ecco che nel mondo dei social è riesploso il #SarriOut, l'hashtag che spesso riaffiora da quando il tecnico toscano ha preso la guida della Juventus. Sul banco degli imputati, quindi, c'è proprio Maurizio Sarri: a questo giro, le critiche fioccano da ogni parte, sia per il gioco sia per gli atteggiamenti nelle dichiarazioni. "Dopo sette mesi non può dire queste cose" fanno eco in molti, sottolineando le parole di Sarri sulle difficoltà di apprendimento della squadra: manca ritmo dice Sarri, "colpa tua" rispondono i tifosi. "Intruso", invece, sostengono altri tifosi, gli stessi che, probabilmente, non hanno mai concesso una possibilità all'allenatore che con il Napoli sfidò appunto la Juve. Infine, ecco che spunta costantemente il fantasma di Allegri, tra chi si augura in un suo ritorno e chi, invece, invoca Max solo per fare confronti: "Quando c'era lui" è il motivetto che stona altrove, ma che sembra calzare a pennello con la situazione della Juventus, vista dagli occhi dei suoi tifosi.