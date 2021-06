Maurizio Sarri sarebbe l'ideale per il dopo Inzaghi alla Juventus. Lo racconta l'ex difensore Emanuele Pesaresi, che con l'allenatore che ha vinto l'ultimo scudetto della Juventus ha lavorato ai tempi del Pescara: "Maurizio l'ho avuto nel 2005, era al suo primo anno da professionista e mi chiesi subito come mai non fosse arrivato prima ad allenare a certi livelli. Ha fatto tanta gavetta allenando in ogni categoria, se la Lazio dovesse prendere lui farebbe una grande scelta".