Nell’ammirare Chiesa in Nazionale, un certo prurito bianconero viene spontaneo e non c’è modo di ignorarlo, anche se, adesso, a un passo dalla finalissima, rimane un po’ così, un filino fuori focus, ma insomma chissene: vogliamo sapere come lo utilizzerà Allegri. Questo ci preme. Ebbene, sommando le esperienze di Federico durante la prima stagione alla Juventus con quelle del suo altrettanto strabiliante Europeo, possiamo già farci un bel quadretto di possibilità. Che sono poi le stesse che starà vagliando il buon Max.