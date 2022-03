La Juventus prosegue per sciogliere il nodo legato alla questione dei rinnovi contrattuali per i giocatori in scadenza. Sappiamo ormai che Paulo Dybala non rinnoverà dopo l'incontro di lunedì tra il suo agente Jorge Antun e la dirigenza della Juventus ma non in presenza di Andrea Agnelli. Ora sarà il turno di Mattia Perin, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. Proprio per quanto riguarda il terzino milanese spunta una data per il rinnovo.



DE SCIGLIO - L'entourage di De Sciglio e la dirigenza bianconera si sarebbero dovuti incontrare già la settimana scorsa. Tuttavia di comune accordo tra società e giocatore le pratiche sono state rinviate vista la convocazione da parte di Roberto Mancini per il terzino. Rinvio alla prossima settimana, come riporta La Gazzetta dello Sport.



L'OFFERTA - La Juventus offrirà a De Sciglio e al suo entourage una cifra inferiore rispetto a quella attualmente percepita di circa 1,5 milioni di euro a stagione. La decisione finale spetterà al giocatore, settimana prossima sapremo quale sarà il destino a fine stagione di De Sciglio, dopo l'incontro tra i suoi agenti e la società alla Continassa.