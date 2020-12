La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo i cinque giorni di vacanza concessi da Andrea Pirlo. La squadra bianconera tornerà in campo in campionato il 3 gennaio contro l'Udinese. Finalmente, l'allenatore avrà a disposizione una settimana intera per preparare una partita; cosa rara con un calendario fitto come quello di quest'anno. Per questo, ci si aspetta che la squadra scenda in campo al meglio e riprenda da quanto fatto vedere contro il Parma, cancellando invece la parentesi negativa della partita persa contro la Fiorentina.