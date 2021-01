Un successo come quello riportato stasera dalla Juventus a San Siro (3-1 contro il Milan capolista) non poteva che suscitare le reazioni entusiaste dei giocatori bianconeri che sui social si sono precipitati quasi tutti a pubblicare foto e messaggi su Instagram. Particolarmente significativi quelli dei portieri: Buffon parla di "vittorie che valgono più di 3 punti" mentre Szczesny addirittura allude a "qualcuno che ci voleva morti, e invece siamo ancora vivi...".

Qua sotto la gallery con tutti i post! Ne troverete in apertura uno della Juventus, ripreso da McKennie come story e da noi come foto copertina di questo articolo