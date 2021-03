Il Milan lavora al dopo Donnarumma, la Juve strizza l'occhio al portiere rossonero. Premessa: Paratici non sta pensando assolutamente di mettere in vendita Wojciech Szczesny, ma la società vuole solo cautelarsi in caso di super offerta per il portiere polacco; e ritengono che il portiere della Nazionale e del Milan sia la scelta migliore per il futuro. La situazione contrattuale con i rossoneri è delicata: la scadenza è fissata per giugno 2022 ma la trattativa per un rinnovo è ancora arenata. Così la Juve ci pensa davvero e il Milan sonda il terreno per Maignan del Lille, il piano B in caso di cessione di Donnarumma.