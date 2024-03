Con questa media punti la Juventus andrebbe in Champions?



La simulazione di Gazzetta

I sette punti ottenuti nelle ultime otto partite indicano che laha viaggiato a una media di meno di un punto a partita per due mesi, precisamenteQuesto segna non solo un evidente rallentamento, ma anche un preoccupante cambiamento di ritmo rispetto all'obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, che inizialmente sembrava essere una formalità.È importante notare che queste sono solo proiezioni e che i momenti di una stagione possono cambiare, così come la difficoltà del calendario e l'impatto degli eventi episodici.Se mantenuta la stessa media dei punti degli ultimi due mesi nelle dieci partite restanti, ciò significherebbe aggiungere 9 punti ai 59 già ottenuti, arrivando a quota 68. Tuttavia, questo sarebbe al di sotto dei 70 punti indicati da Allegri come necessari per la qualificazione alla Champions League.Facciamo una: se tutte le squadre mantenessero la stessa media di punti degli ultimi due mesi nelle ultime dieci giornate, il Milan (con una media di 2,125 punti) salirebbe da 62 a 83 punti, sufficienti per il secondo posto.La Juventus (con una media di 0,875 punti) finirebbe a 68 punti e sarebbe superata dal Bologna (attualmente a -5 dai bianconeri), che con una media incredibile di 2,625 punti arriverebbe addirittura a 80 punti, e anche dalla Roma, che con una media di 2,375 punti chiuderebbe a 75 punti.: l'Atalanta, attualmente a -12 dalla Juventus, rischierebbe di metterlo in discussione mantenendo una media di 2,25 punti, arrivando a 69 punti. Queste sono solo simulazioni astratte, ma i rischi e le preoccupazioni sono molto reali.