Questa Juventus sarebbe pronta ad accogliere Antonio Conte?

Antonio Conte alla Juventus?

La Juventus sarebbe pronta ad accogliere Antonio Conte?



Quali difficoltà potrebbe avere la Juventus con Antonio Conte?

. Potrebbe proprio essere il caso di Antonioe della. Certo, tutto è ancora aperto, Antonio ha ancora due anni di contratto con ile deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro passando dai colloqui con Aurelio De Laurentiis. Certo è che il tormentone già partito la scorsa primavera che lo accostava alla panchina della Juventus è ripartito in maniera ancor più forte ed insistente della precedente.Antonio a Torino ha ancora casa, ha passato una parte importante di vita ed è, questo è ormai affar noto. Legame reciproco però: anche i tifosi bianconeri lo ricordano come colui che li ha riportati in alto e ha avviato uno dei cicli più vincenti della storia della Juventus. Infatti, al suo ritorno alloda allenatore del Napoli era stato applaudito dal pubblico bianconero. Ci sono però anche alcuni dubbi sul possibile approdo del tecnico a Torino.Ladel tecnico salentino è ormai nota a tutti. Partendo dai suoi allenamenti più che stancanti, passando per la sua intensità altissima e concludendo con la sua "ossessione" per le vittorie che incarna a pieno il motto Bonipertiano: "Vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta". Certo, Conte è uno che conosce molto bene la juvenitnità in tutte le sue sfumature. Per questo potrebbe rappresentare ciò di cui la Juventus ha bisogno in questo momento per ripartire, per ritornare in alto.Certo è che ci potrebbero essere delle difficoltà che si presentano all'arrivo di un tecnico come Conte. Per esempio le richieste sul mercato. Tuttavia la Juventus incasserà almeno 60 milioni con il pass per la prossima Champions League che potrebbe investire sul mercato per accontentare Antonio. Ovviamente, come quando si inizia un nuovo ciclo, andrebbero fatti degli investimenti per permettere al tecnico di lavorare al meglio. Non sarebbe semplice poter accontentare l'allenatore salentino su tutte le sue richieste, ma si potrebbe ripartire dalla juvenitnità e dai capi saldi di questa Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui