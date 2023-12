"Una cosa è certa, in ogni caso: la Juve, che continua ad assaporare la vetta della classifica, anche solo per qualche ora grazie ai giochi del calendario, fa di nuovo paura", scrive il Corriere dello Sport in merito alla lotta per il vertice della classifica. In pochi immaginavano che potesse accadere così in fretta dopo la stagione più difficile della storia recente, conclusa senza titoli come la precedente e condizionata da tanti eventi esterni. Adesso la tempesta è passata e i bianconeri sono di nuovo in corsa.