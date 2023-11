"Ti intendi di ippica?Foto, corto muso, chi perde di corto muso è secondo, chi vince si così è primo" questa è la frase di Massimilianoin conferenza stampa diventata celebre perchè spiega quelle che sono le idee calcistiche del tecnico livornese. "Basta mettere il musetto davanti", un po' come nel calcioQuesta Juventus è sempre più a stampo Allegriano, lo dimostra il risultato di ieri sera all'Artemio Franchi di Firenze, un 1-0 di misura, con qualche brivido. C'è un curioso dato riportato da Opta però che fa riflettere sull'impronta data dal tecnico alla squadra. Infatti, dal ritorno di Max sulla panchina bianconera, quindi dall'estate 2021/2022 la Juve è la squadra ad aver vinto per più volte con il risultato di 1-0. In Serie A sono un totale di 17, almeno tre in più rispetto ad ogni altra squadra. A dimostrarlo è stata anche la gara di ieri sera contro i viola di Vincenzo Italiano.