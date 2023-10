"Non è l’uno a zero contro il Milan a San Siro che deve spaventare gli avversari della Juventus, ma l’uno a zero contro il Verona, agguantando all’ultima pagina di un romanzo sotto forma di partita. Perché la forza morale, la robustezza psicologica con cui sono stati tenuti i nervi sotto controllo, la voglia di vincere dimostrate ieri sera dalla Juventus sono qualità di una squadra che può arrivare a lottare fino in fondo, anzi fino all’ultmo secondo, come è accaduto contro il Verona", questo il commento del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, sulla vittoria dei bianconeri contro il Verona.