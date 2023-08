La Juventus affronterà il campionato senza l'impegno delle coppe europee, proprio come era avvenuto 13 anni fa, quando arrivò Conte sulla panchina bianconera e ottenne subito lo scudetto. Di questo ha parlato la Gazzetta dello Sport che evidenzia le differenze tra le due situazioni. "Conte venne agevolato da un calciomercato ricco di operazioni, mentre Allegri ha visto solamente Timothy Weah come vero e proprio acquisto. Certo, le basi di partenza sono completamente diverse. La Juve “pre-contiana” aveva fallito sul campo e necessitava di alzare il livello della rosa. Arrivarono tra gli altri Vucinic, Vidal, Pirlo, Lichtsteiner... Giocatori che segneranno poi un’epoca in bianconero. La squadra di oggi, sul campo, riparte dal terzo posto."