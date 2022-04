1









"Questa è la Juventus". Questo il commento di Medel dopo l'episodio avvenuto all'84' di Juve-Bologna, che ha portato l'arbitro Sacchi al Var per valutare la possibile assegnazione di un calcio di rigore ai bianconeri. Rigore poi non concesso, con il direttore di gara che si è limitato a fischiare una punizione ai limiti dell'area. Estratti senza esitazione, invece, due cartellini in direzione di Soumaro, autore del fallo da potenziale penalty su Alvaro Morata, e dello stesso cileno ex Inter, espulso per proteste. Tutti episodi che faranno indubbiamente discutere a lungo, a partire dal mancato rigore: a una prima analisi, il contatto tra l'attaccante spagnolo e il giocatore rossoblù, infatti, era avvenuto all'interno dell'area.