Questa è la Juventus di Motta, almeno nella testa. Ora dove può arrivare?

Redazione Calciomercato

Quando aè stato chiesto - in conferenza stampa - del meno dieci dal Napoli, l'argentino ha avuto una piccola smorfia, poi ha inarcato le spalle, quindi tirato fuori un sospiro. Non era sollievo, era un invito alla realtà, praticamente esteso alla platea di giornalisti: adesso è proprio inutile fare voli pindarici, pur davanti a quattro vittorie consecutive, pur con una Champions da giocare (con vantaggio acquisito).Soprattutto, pur avendo battuto i più forti. E allora adesso, più che chiedersi dove arriverà la squadra, serve capire esattamente come abbia fatto a sterzare, e come potrà continuare a tenere questa nuova direzione. Che non sembra frutto del caso o del pizzico di fortuna, che pure ieri sera si è vista.

Più che incontrovertibili dati di fatto, c'è una sensazione a fare da cornice: è quella che ci racconta come Thiago abbia saldamente in mano questa squadra, avendone dapprima epurato le imperfezioni (o presunte tali, per lui), dunque scovando dal mercato quel tocco di qualità che semplicemente fino a dicembre non c'era. C'è anche tanto, a fare la differenza. Con quella girata e col tocco in direzione. Con la fiducia che trasmette a questa Juve, trascinata più dalle sue giocate che da tutto il resto. Ma averlo messo in condizione di esprimersi così, ecco, è stata una bella prova superata, e un po' da tutto l'ambiente. Ha ricordato alla Juve della necessità della qualità, però anche che la qualità decontestualizzata è fine a se stessa. Non ha senso.Con una cena, uno scherzo, e tanto lavoro, al centro della scena pare sia tornato proprio il misterChe vuol dire: va bene avere timore reverenziale dell'Inter, restano i migliori di questo campionato, ma guai a dimenticarsi che questa è la Juventus e che la Juventus ha l'obbligo quantomeno di provare a vincere su ogni campo. Senza ammetterlo, ha tuttavia mostrato la strada intrapresa per cambiare la mentalità della squadra e poi della partita. Non ce n'era un'altra, ma serviva ammetterlo prima a se stessi e poi affrontare quel timore.La strada è quella giusta, anche se la partita con l'Inter può sommarsi a Empoli, Como, l'andata col PSV: non sono mai state gare dominate, partite in cui effettivamente lasi è sentita legittimamente superiore a chi aveva di fronte. Anzi, tutt'altro: è stata soprattutto una ruota che è tornata a girare,Si spiega in questo modo il gol-beffa di Sottil in una partita enorme dei bianconeri contro la Fiorentina, si spiega così pure come Lautaro non colpisca da pochi passi, e come in generale l'Inter abbia smarrito la spietatezza.E ora: messo tutto da parte, ammesso pure quanto ci sia comunque da lavorare, c'è un aspetto di cui godere. Insieme alla vittoria, s'intende. Ed è l'entusiasmo generale e generato allo Stadium, che si riflette poi sui social, che diventa benzina per motore, e motore per andare. Dove? Eh se si cita il Napoli, rispondiamo così: una piccola smorfia, poi spalle inarcate, quindi tiriamo fuori un sospiro.