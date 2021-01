I quotidiani sportivi in edicola domani aprono con tre primi piani: su Tuttosport c'è Cristiano Ronaldo sorridente con la Supercoppa tra le mani: "Questa è la Juve!" carica CR7. "Il 30° trofeo conquistato nelle squadre di club esalta Cristiano: "Siamo tornati, così possiamo vincere ancora tanto". E Pirlo,con Arthur, McKennie e Kulusevski, ha trovato la formula ideale. Il Corriere dello Sport apre con un'idea per la panchina della Roma: "Friedkin vuole Allegri. Domani sfida decisiva con lo Spezia: fiducia a tempo a Fonseca". In taglio basso spazio alla Juve ancora con le parole di Ronaldo: "Tutto è possibile". "La legge di Conte" titola in grande La Gazzetta dello Sport, che dà spazio anche alla Juventus con il "Mister finali". Chi? Chiaro, Cristiano Ronaldo.