"Il giallo preso è la sintesi del suo nervosismo per l'andamento del match. L'assenza di Rabiot pesa ma non può essere un alibi. La Juve costruisce troppo poco e non può accontentarsi di segnare su errori altrui, male i cambi", così la Gazzetta dello Sport commenta l'operato di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano, dopo l'1-1 contro il Genoa, prende 5 in pagella per il quotidiano sportivo, non convinto di come il tecnico abbia gestito la gara e le difficoltà che ci sono state durante i novanta minuti.