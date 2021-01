La Juventus ha messo gli occhi su Memphis Depay, attaccante in scadenza di contratto che ha preso per mano il Lione e l'ha portato in testa alla Ligue 1. L'olandese ha iniziato il 2021 con una doppietta, tra cui un gol su rigore, grazie al quale è diventato il miglior marcatore del campionato dal dischetto. Inoltre, ha segnato il 27% dei 34 gol fatti dalla squadra di Rudi Garcia che se lo coccola: "Non mi sorprendono queste statistiche, è in gran forma. E' un giocatore fantastico e sono fortunato ad allenarlo".