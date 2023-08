Leonardoalza ancora la voce. Risale a poche ore fa la notizia secondo cui l'ormai ex capitano dellaha inviato un'altra lettera formale al club, tramite il suo legale, per richiedere il reintegro in rosa, mentre è di pochi minuti fa un nuovo messaggio social, che non ha nemmeno bisogno di essere spiegato.Il difensore classe 1987 ha ripostato in maniera emblematica nelle sue Instagram stories la foto di un editoriale di Luigi Garlando su Sportweek, scritto sotto forma di lettera con il titolo: come si legge nel sottotitolo, il giornalista ritiene "ingiusto che la Juve abbia liquidato il suo capitano, un eroe popolare amato dai tifosi, con un comunicato gelido. Doveva congedarlo in tutt'altro modo". Nessun ulteriore commento da parte del giocatore, che già ieri aveva replicato a distanza alle parole di Massimiliano LEGGI QUI ). Uno strappo, quello con il club bianconero, impossibile da ricucire, tanto che ora resta solo da capire quale sarà la prossima squadra di Bonucci.