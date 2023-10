La Juve se vince contro il Verona si ritrova almeno per una notte da sola in testa alla classifica. "Allegri ha saputo costruire il suo autentico capolavoro, forse più importante di uno dei cinque scudetti conquistati in bianconero. Ha reso la squadra impermeabile alle intemperie, ha stimolato lo spirito di appartenenza, ha consolidato il gruppo", ha scritto su calciomercato.com Giancarlo Padovan, che ha aggiunto: "è un eccellente tattico, forse il migliore che abbiamo in Italia".