Quelle parole di Tudor su Bremer da avversari

Igorsi prepara a prendere le redini dellacon un compito chiaro: irrobustire la squadra e restituire energia a giocatori che sembrano spenti. Il tecnico croato, che conosce già l’ambiente bianconero, dovrà trasmettere personalità e determinazione a un gruppo che necessita di una svolta.Negli ultimi mesi, Tudor ha più volte elogiato alcuni calciatori che ora ritroverà nella sua rosa. Tra questi, Gleison, difensore che il tecnico ha definito senza mezzi termini “il più forte al mondo”. Un riconoscimento importante, anche se il brasiliano non potrà essere a disposizione fino al termine della stagione a causa di un infortunio.

Tudor aveva espresso la sua stima per Bremer prima di una sfida tra Lazio e Juventus, caricando il suo attaccante Castellanos con parole emblematiche: "Guarda, di là c'è un difensore che per me è il più forte al mondo. C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è."L’ex allenatore del Marsiglia sa che il suo impatto dovrà essere immediato. La Juventus ha bisogno di una scossa, sia sul piano del gioco che della mentalità, per chiudere al meglio la stagione e gettare le basi per il futuro. Tudor punterà su un calcio aggressivo e intenso, caratteristiche che rispecchiano il suo modo di intendere il calcio e che dovranno diventare il marchio di fabbrica della sua Juve.