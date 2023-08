L'edizione odierna di Tuttosport rivela un retroscena sulla "scelta" disu Massimilianoalla guida della Juventus.Il 25 maggio 2013 - scrive il quotidiano -, appena conquistato il secondo dei tre Scudetti di fila con Antonio Conte in panchina, Andrea Agnelli mentre era su un pullman della Uefa assieme a Fabio Paratici in attesa di andare a Wembley a vedere la finale di Champions, vide uscire dall’albergo Massimiliano Allegri: «Tocco con il gomito Fabio - ha poi raccontato l’ex presidente bianconero - e gli dico: “Guarda un po’ lì, perché secondo me quello sarà il prossimo allenatore della Juventus”». E un anno e 20 giorni dopo così fu.