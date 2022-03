Rio Ferdinand, a BTSPorts, parla dei litigi tra Van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo: "Non è diventato un fenomeno immediatamente, ma aveva un'abilità incredibile e gli piaceva intrattenere il pubblico. Adorava dribblare e per questo veniva spesso rimproverato in allenamento. Mi ricordo una volta, credo sia stato un momento importante per lui, ma all'epoca non la prese bene. All'epoca allo United c'era Van Nistelrooy che era la stella, quello che segnava tutti i gol. Ronaldo aveva il pallone sulla fascia, cercava di dribblare mentre Ruud correva verso il centro dell'aera. Ronaldo non gliela passa e Ruud impazzisce, comincia a urlare 'dovrebbe andare al circo, non essere in campo a giocare a pallone' e se ne va dal campo di allenamento. Ronaldo era triste e arrabbiato: 'perchè mi dice così?'".