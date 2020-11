Un sogno chiamato Juve. Il suo, quello del Diez.. Sarei stato il giocatore che trascina i compagni, avrei vinto scudetti e vissuto in una città dove avrei potuto camminare con tranquillità. La Juve è un grande club, bisogna levarsi il cappello di fronte all'Avvocato Agnelli". Così parlò a giocare del Siviglia, una delle ultime tappe prima della fine della carriera.. E' la fine degli Anni '70 quando la Juve fa seguire dagli osservatori un ragazzino riccio che in Argentina considerano il nuovo fenomeno. A 15 anni è entrato nella storia come il debuttante più giovane del campionato argentino - record poi battuto dal futuro genero Sergio Aguero - nel 1978 è capocannoniere del campionato con la maglia dell'Argentinos Juniors.. Colpi da campione.- Qualche anno prima, tra la metà degli Anni '50 e '60, a Torino ha giocato un attaccante da più di 100 gol nato in Argentina a San Nicolás de los Arroyos, provincia di Buenos Aires: si chiamava. Sivori contatta Diego e gli parla di Torino e del mondo Juve, che lui porterà sempre nel cuore fino all'ultimo giorno. Il tentativo di convincere il piccolo fenomeno argentino però fallisce: Maradona non si sentiva ancora pronto per il grande salto e disse di no, in ordine, a Juve, Arsenal e Barcellona.SALTA TUTTO, POI... - Poi arrivò il Napoli, rappresentato da Gianni Di Marzio, che. Alt, tutto rimandato di qualche anno (ma all'epoca non potevano saperlo): il presidente Ferlaino non vuole portarlo in Italia e salta tutto. Nel frattempo Diego va prima al Boca Juniors e poi al Barcellona, dal quale nell'estate 1984 il Napoli lo prende per 13 miliardi. Maradona sbarca in Italia, e la Juve sarà sempre, solo un'avversaria.