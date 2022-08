Dal sito ufficiale dellaLa partita di domenica alla Continassa sarà la quarta amichevole internazionale dei bianconeri, che, dopo la sfida con i Chivas Guadalajara, avranno così affrontato tre fra le principali squadre spagnole: Barcellona, Real e Atletico MadridUN SOLO PRECEDENTE IN AMICHEVOLEJuve e Atletico Madrid si sono incrociate una sola volta in amichevole: nel 2019, a Stoccolma, per l'International Champions Cup.Finì 2-1 per i Colchoneros.UNA STORIA EMOZIONANTELa storia delle sfide fra Juve e Atletico inizia nel 1959, in Coppa delle Fiere. Sei le vittorie bianconere nelle gare ufficiali, solo 3 le sconfitte (a parte l'amichevole svedese del 2019), due i pareggi.Particolarmente emozionante, e lo ricordiamo molto bene, la storia delle ultime sfide in Champions League. Il 26 novembre 2019 la Juve vince con i Colchoneros nella penultima giornata della fase a gironi, con una rete di Dybala a fine primo tempo. All'andata era finita 2-2, con i bianconeri avanti con Cuadrado e Matuidi e raggiunti sul pareggio proprio al 90'.Ma è l'edizione precedente, quella che tutti ricordano con maggiore piacere.Ottavi di Finale: al Wanda Metropolitano, nella gara d'andata, le cose non vanno come devono, e l'Atletico passa per 2-0, rendendo molto complicato il passaggio ai quarti per la Juve. Che però... ci crede.E come va a finire, quella gara di ritorno, è storia.