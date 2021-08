? Un vero "romanticone". Così lo definisce l'edizione odierna di Tuttosport, e "non solo per quell’esultanza a T che durante le notti magiche dell’Europeo ha mostrato al mondo e con cui ha fatto sognare - e ha suscitato anche un po’ di invidia - tante fanciulle". Per il quotidiano, non è stato l'unico gesto: "Nella magica notte di Wembley, infatti, il centrocampista è stato immortalato mentre, telefono alla mano, durante una videochiamata mostrava orgoglioso e ancora un po’ incredulo alla fidanzata la medaglia. Mentre tutto intorno esplodeva la festa, lui ha deciso di isolarsi per un attimo, su quell’erba che lo ha fatto diventare grande, per condividere solo con lei quell’emozione".