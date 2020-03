In un momento difficile per tutto il Paese nel quale l'emergenza coronavirus continua senza sosta, la Juve è attiva sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi dei bianconeri c'è quello di portare a Torino un numero 9 di livello da affiancare a Cristiano Ronaldo. Quattro profili nella pista di Fabio Paratici, tutti di livello assoluto: Mauro Icardi, in prestito dall'Inter al Psg che ha il diritto di riscatto fissato a 70 milioni, Harry Kane del Tottenham, Timo Werner del Lipsia e Gabriel Jesus del Manchester City.