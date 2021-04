Un gol per prendere per mano la Juventus, anche se il futuro di Paulo Dybala resta un rebus. Tra il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e i pensieri della società, si inseriscono le voci di mercato provenienti dalla Spagna, che ritraggono l’argentino come oggetto del desiderio di ben quattro club. Tra questi non rientrerebbe il Real Madrid, impegnato sul fronte Mbappé. Infatti, stando a quanto riporta El Chiringuito, sulla Joya ci sarebbero Barcellona, Tottenham, Manchester United e Atletico Madrid.