Gianluigi Donnarumma torna al centro del mercato. Il portiere del Paris Saint-Germain, reduce dalla vittoria in Champions League, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto con il club francese. L’attuale intesa scade nel 2026, ma l’assenza di passi avanti concreti impone riflessioni immediate da parte della dirigenza parigina e dello stesso giocatore.La situazione ha inevitabilmente acceso l’interesse dei principali club europei. In particolare, la Juventus monitora da vicino l’evoluzione della vicenda, pronta ad approfittare di eventuali spiragli per riportare in Italia il numero uno della Nazionale. Ma i bianconeri non sono soli: anche Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi.

Donnarumma resta un profilo di assoluto valore internazionale, ancora giovane ma con un palmarès importante e un’esperienza già consolidata ai massimi livelli. Se il PSG non riuscirà a blindarlo, il portiere potrebbe diventare uno dei nomi caldi del mercato nei prossimi mesi.Il futuro resta incerto, ma le grandi manovre sono già iniziate. E per Donnarumma, potrebbe presto aprirsi una nuova avventura in un’altra big d’Europa.