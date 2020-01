La sfortuna e la rinascita. Per l'ennesima volta nella sua breve carriera Marko Pjaca deve ripartire. Tre bruttissimi infortuni ne hanno condizionato il passato e ora, una volta terminata la riabilitazione in casa bianconera, è pronto a tornare in campo, sulla scia di quelle belle speranze che aveva dato a tutti ormai quattro anni fa, durante l'Europeo con la Croazia. Su di lui Lazio, Cagliari e Verona, ma anche il Bologna di Sinisa Mihajilovic, condottiero che sa come valorizzare i giovani e che potrebbe fargli ritrovare lo smalto.