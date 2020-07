La Juve continua a lavorare su più tavoli in vista del mercato che aprirà il 1° settembre prossimo. Chiuso l'affare Arthur, annunciato nei giorni scorsi, i bianconeri si stanno concentrando sull'attaccante del futuro: l'obiettivo numero uno è Arek Milik, per il quale il Napoli vuole 40 milioni di euro senza contropartite, nonostante il contratto del polacco sia in scadenza nle 2021. Paratici però proverà comunque a convincere De Laurentiis ad accettare uno scambio, mettendo sul piatto uno o due giocatori tra Bernardeschi, Rugani, Romero e Luca Pellegrini.