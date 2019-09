Il 26 settembre del 2015 la Juventus scende in campo allo stadio San Paolo contro il Napoli di Maurizio Sarri, per il big match della sesta giornata di campionato. Gli azzurri giocano una grande prima ora di gioco e si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Lorenzo Insigne e Gonzalo Higuain. Subito dopo il raddoppio, Mario Lemina trova il primo gol con la maglia bianconera, ma non basta. La Juventus, però, a fine stagione festeggia il quinto scudetto consecutivo e in estate porterà Higuain a Torino. Dallo scorso giugno, poi, anche Sarri è approdato alla Juventus, in panchina al posto di Massimiliano Allegri.