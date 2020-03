Era il 23 marzo 2016 quando la Juventus ha inaugurato il, centro sanitario di eccellenza creato in collaborazione con Santa Clara Group, sorto nel settore Est dello Stadium in un'area attigua al Museum di oltre 3.500 metri quadrati ( QUI tutti i dettagli della struttura). Un passo importante per una società che guarda sempre al futuro con progetti e nuove strutture. Negli ultimi anni il club è cresciuto molto dal punto di vista extra calcistico, anche lavorando sul mercato estero e sul brand Juve fuori dall'Italia.