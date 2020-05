1









Toccata e via. Patrick Vieira ha giocato una sola stagione con la maglia della Juventus, conclusa con la vittoria dello scudetto poi revocato a causa delle vicende di Calciopoli. Il centrocampista francese ha giocato la sua ultima partita in bianconero contro il Palermo proprio il 7 maggio di quattordici anni fa, quando allo stadio Delle Alpi la squadra di Fabio Capello vince 2-1 sui rosanero. Vieira, titolare vicino a Emerson nel centrocampo della Juve, saltò poi l'ultima di campionato contro la Reggina prima di lasciare il club a causa della retrocessione in B e trasferirsi all'Inter.