L'indiscrezione arriva direttamente dall'Argentina. Stando al portale 0221.com.ar, laè pronta a dare il benvenuto a Torino a, attaccante classe 2004 che dovrebbe essere aggregato alla. Proveniente dall', in patria viene descritto come un elemento capace di giocare su tutto il fronte offensivo, che finora nel corso della sua carriera ha agito sia da "dieci" che da seconda punta, ma anche da ala destra. Non è ancora noto con quale formula si legherebbe al club bianconero, ma si parla già di un contratto pluriennale, che potrebbe essere firmato a breve.