Dopo quasi un mese dall'ultima volta che avevano giocato insieme in campionato (contro la Lazio l'8 aprile), Allegri schiera nuovamente la coppia Vlahovic-Di Maria in attacco. All'Olimpico era iniziata la striscia negativa della Juve e saranno loro due che dovranno chiuderla vincendo con il Lecce.Entrambi non stanno vivendo un momento felice. Vlahovic è rimasto in panchina 80 minuti contro il Bologna mentre l'argentino non era neanche convocato per un problema alla caviglia. A dimostrazione del momento negativo, ci sono i numeri. Come riporta la gazzetta dello Sport, Di Maria non segna in campionato dalla gara con lo Spezia (19 febbraio) mentre Vlahovic addirittura dal 7 febbraio (doppietta a Salerno). I riflettori saranno puntati soprattutto su di loro, la Juve ha bisogno delle sue stelle.