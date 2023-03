Nella linea verde che nelle ultime stagioni sta dando tante soddisfazioni alla Juventus, il club ha trovato un filone d’oro nell’annata 2003. Tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra:su tutti. Nella rifinitura di oggi, alla vigilia di Juve-Friburgo, si è visto anche Riccardo, esterno sinistro dellaclasse 2003.Arrivato alla Juventus nel 2018, dal Cesena, Turicchia ha fatto la trafila nel settore giovanile che ha base a Vinovo: Under 16, 17, 19 e oggi Next Gen. In particolar modo, si è messo in mostra negli anni in Primavera con mister AndreaBonatti per cui è diventato un imprescindibile, impiegato in ogni zona di campo, da esterno basso, a destra e a sinistra, esterno alto o centrocampista centrale. Lo stesso calciatore ha parlato della sua duttilità: “Mi avete visto più incisivo questo perché facendo più ruoli ho imparato aspetti che posso riproporre in campo da terzino. Mi sento molto più a mio agio ad entrare in mezzo al campo e dialogare con i miei compagni”. Ad aprile 2022, a Nyon, pareggiò i conti contro ilcon un, da quella semifinale dila Juve fu eliminata solo ai rigori, contro i lusitani poi campioni della competizione. A fine stagione, invece, il riconoscimento comeUn “”, così si potrebbe definire Riccardo Turicchia. Dove viene impiegato dà il massimo, avanti e indietro sulla fascia, ordinato e lottatore se messo in mezzo al campo. Magari non appariscente, non sempre ruba l’occhio, ma la quantità di cose utili fatte per la squadra è incredibile, in entrambe le fasi.