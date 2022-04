. Che ci creda davvero o che sia solo una questione di scaramanzia, non si sa. Certo è che il tecnico portoghese non ha dubbi., ha detto ieri sera nel pre partita di Napoli-Roma, match poi terminato sull'1-1 grazie al pareggio riagguantato in extremis da El Shaarawy. Ma la situazione è davvero come la descrive lui? Dopo la sfida di sabato contro il, ci è venuto spontaneo riflettere sul fatto che, in fin dei conti, non si può mai sapere con certezza che cosa aspettarsi da questa. Anche a fine stagione, ogni partita è un'incognita: la squadra diterrà il pallino del gioco? Scenderà in campo affamata? Riuscirà a rimontare un eventuale gol subito? Chissà. Ecco perchè le parole di Mourinho non possono che spingere i tifosi a fare qualche scongiuro, a rimandare il giudizio alle prossime settimane.Il calendario, del resto, è tutt'altro che semplice per i bianconeri, attesi dalle sfide con il, "bestia nera" delle big, ilin piena lotta per la salvezza e ilin trasferta, prima del gran finale con. Lo stesso Allegri sa bene che l'ultimo capitolo di questa stagione travagliata non è poi così scontato., ha sottolineato quest'oggi alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, probabilmente senza pensare alle parole dello Special One, ma senza nemmeno ignorare il fatto che niente è ancora deciso e che. Perchè il quarto posto, a differenza di quello che sostiene Mourinho, può ancora sfuggire, può sfuggire eccome.