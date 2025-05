Quarto posto deciso con il sorteggio? Lo scenario

AFP via Getty Images

La corsa pernella Serie A 2024/25 è una delle più avvincenti degli ultimi anni, ma la situazione è talmente equilibrata che anche una mancata qualificazione a tutte le competizioni europee è ancora una possibilità per qualcuna di loro.Le squadre coinvolte in questa lotta sono: Juventus, Roma, Lazio e Bologna, con i primi tre fermi a 63 punti e i rossoblù a 62. A una distanza maggiore, ci sono Atalanta a 68 punti e Fiorentina a 59 punti, che sembrano ormai fuori dai giochi. Ma cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti?



Può essere deciso col sorteggio?

Il campionato è ancora pieno di big match che potrebbero alterare le posizioni, tra cui: Atalanta-Roma, Lazio-Juventus e Milan-Bologna nel prossimo turno; Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio e Roma-Milan alla penultima giornata. Solo dopo queste sfide, il quadro della qualificazione sarà più chiaro.Nel caso in cui nemmeno la differenza reti o le reti segnate risolvano l'equilibrio, il quarto criterio potrebbe essere un vero e proprio sorteggio.Un piazzamento che vale milioni di euro, tanto che la posta in gioco rende ogni partita decisiva.