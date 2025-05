Quarto posto, ora la Roma è davanti. Lazio-Juventus sarà decisiva, come funziona la classifica avulsa

Getty Images



Attuale classifica

Roma: 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi)

Juventus: 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 1 partita da giocare)

Lazio: 1 punto (1 pareggio, 2 sconfitte)

La Juventus si porterebbe a 8 punti, e quindi avanti alla Roma (6 punti).

La Lazio, pur avendo vinto, resterebbe terza con 4 punti.

In caso di arrivo a pari punti tra Roma, Juventus e Lazio, la Juventus sarebbe davanti, grazie alla vittoria nello scontro diretto con la Lazio.

Analizzando la situazione attuale con le squadre coinvolte (Juventus, Roma, Lazio) e le loro posizioni in classifica, vediamo che lo scontro diretto tra Juventus e Lazio avrà un impatto fondamentale sulla qualificazione alla Champions League. Ecco un'analisi dettagliata basata sulla tua descrizione:

La Juventus si porterebbe a 6 punti, mettendosi a pari con la Roma, ma dietro alla Roma per la differenza reti negli scontri diretti.

La Lazio rimarrebbe comunque terza con 2 punti.

In questo caso, la Roma sarebbe seconda dietro la Juventus (che avrebbe un punto in più dalla vittoria negli scontri diretti), e la Lazio sarebbe terza.

La Lazio salirebbe a 4 punti ma sarebbe comunque terza nel terzetto, con la Roma sempre prima (6 punti), seguita dalla Juventus a 5 punti.

In caso di arrivo a pari punti tra Roma e Juventus, la Roma si qualificherebbe per la Champions League per via della differenza reti negli scontri diretti.

Cosa ricordare? Intanto: se la Juventus vince lo scontro diretto, avrà tutte le carte in regola per qualificarsi alla Champions League, rimanendo davanti a Roma e Lazio. Se la Juventus pareggia con la Lazio, la Roma sarebbe la squadra che termina davanti per la differenza reti negli scontri diretti.Se la Lazio vince, la Roma rimarrebbe comunque al primo posto nel gruppo, con la Juventus che resterebbe dietro., ma al momento la Roma sembra la favorita per il quarto posto in Champions, soprattutto grazie ai suoi 6 punti, ma il destino di Juventus e Lazio dipenderà dalla loro partita diretta.Se hai bisogno di una rappresentazione della classifica attuale con più dettagli, fammi sapere!