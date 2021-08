Really nice to meet one of your idol , wish you the best @cristiano pic.twitter.com/1ow8vDmjVy — Fabio Quartararo (@FabioQ20) August 19, 2021

Giornata speciale per il pilota di MotoGP, presente a Vinovo per l'amichevole della Juventus di Allegri contro l'Under 23. L'amichevole in famiglia è finita 3-0 per i big - gol di Dybala, Morata e Ramsey - ma a spiccare è stata l'assenza di Cristiano Ronaldo. Un'assenza che non ha impedito però al pilota di incontrare CR7 e scattarsi una foto: "È davvero un piacere incontrare uno dei tuoi idolo, ti auguro il meglio".