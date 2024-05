Quanti Scudetti ha vinto la Juventus?

Quanti Scudetti mancano alla quarta stella della Juventus?

Quante stelle hanno le squadre italiane?

Juventus 3

Inter 2

Milan 1

La è la squadra italiana più titolata a livello di competizioni nazionali . I bianconeri, infatti, sono il club nostrano che ha vinto più Scudetti di tutti, ma non solo. La Vecchia Signora comanda anche la graduatoria relativa alla Coppa Italia, vinta 15 volte, e alla Supercoppa italiana, sollevata al cielo in 9 occasioni.La Juventus, dal 1897 ad oggi, ha vinto 36 Scudetti e di conseguenza può sfoggiare tre stelle sulle proprie divise ufficiali. In Italia, infatti, è possibile conquistare una stella da esibire sulla propria maglia ogni dieci campionati vinti. La Juve ha coronato tale traguardo nella stagione 2013/14, nonostante il club bianconero consideri lo Scudetto numero 30 quello della stagione 2011/12, in quanto la Juve ha sempre conteggiato anche i campionati 2004/05 e 2005/06, vinti sul campo ma poi revocati al culmine del processo Calciopoli. Madama ha vinto il decimo Scudetto nella stagione 1957/58. Il ventesimo è invece arrivato nell'annata 1981/82.Con 36 italiani già in bacheca,prima di potersi concedere il lusso di aggiungere la quarta stella alla propria preziosa collezione.