Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dopo le dichiarazioni postpartita rilasciate a Dazn, in conferenza stampa e ai canali ufficiali bianconeri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del successo per 2-0 contro il Bologna, soffermandosi anche sul mercato bianconero: "Sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l'equilibrio della nostra squadra. Dzeko o Scamacca? Stiamo guardando quello che succede, non c'è tanto in giro. Non abbiamo l'obbligo di prenderlo, sarà una cosa last minute e se ci sarà l'occasione di prenderlo saremo contenti”.