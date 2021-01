1









Come riporta Tuttosport, nel caso in cui il mercato di gennaio non porti alla Juventus la famigerata quarta punta, l’alternativa è in casa ed è Dejan Kulusevski: “Dopo settimane di monitoraggio e semina, i prossimi 7-8 giorni saranno quelli del dentro o fuori. Il mercato chiude lunedì (1° febbraio) e da oggi se entra in zona last minute. È il momento delle occasioni, a volte anche degli affari in saldo. Paratici drizza le antenne, pronto a fiondarsi sulla migliore delle opportunità possibili. Può succedere di tutto, anche che la Juventus decida di puntare su Dejan Kulusevski come quarto attaccante rimandando l’affondo per il vice Morata all’estate”.