Dici mercato, dici Juventus, dici poco budget, dici quarta punta. Ma contrariamente a quanto si possa pensare, dici anche "niente fretta". Sì, perché come rivela Calciomercato.com Fabio Paratici si sta muovendo con decisione ma con la volontà di portare a Torino l'agognato attaccante di riserva solo dopo la supersfida di San Siro contro l'Inter di domenica prossima. C'è da valutare adeguatamente la situazione, scegliere le formule giuste e vagliare tutti i profili. E tra essi, in pole position c'è Graziano Pellè.



LA CONCORRENZA - Il 35enne centravanti salentino piace anche all'Inter, alla ricerca di un vice-Lukaku. Ma il club nerazzurro ha messo sul piatto solo un contratto fino alla fine di questa stagione, mentre la Juve farebbe sì lo stesso, ma aggiungendo un'opzione di prolungamento per un altro anno al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Per questo la società bianconera appare in vantaggio, sull'Inter ma anche sulla nutrita schiera di pretendenti: dalla Premier League e dagli Emirati Arabi arrivano proposte molto allettanti economicamente, ma Pellè preferisce la prospettiva del ritorno in Italia dopo l'esperienza cinese. E la prospettiva di vestire la maglia della squadra campione d'Italia da nove stagioni di fila è alquanto stimolante... IL PROBLEMA - La Juve, come detto all'inizio, non vuole accelerare più di tanto le tempistiche. Pellè invece sì. Appena rimasto senza squadra dopo essersi svincolato dallo Shandong Luneng, lui vorrebbe trovare una nuova sistemazione entro la prossima settimana. Quindi c'è da osservare l'evoluzione delle trattative. O la Juve anticipa i tempi per chiudere l'accordo o lui accetta di aspettare la Vecchia Signora più di quanto vorrebbe. In alternativa, sul taccuino ci sono altri nomi più pazienti...