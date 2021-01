In attesa di capire se la Juventus riuscirà a puntare su Gianluca Scamacca, se andrà a chiudere con Graziano Pellè o se virerà su altri profili, oggi spunta nel sempre più nutrito elenco di scelte per la "quarta punta" un altro nome:



SCRIVE TUTTOSPORT - "A San Sebastian hanno messo nel mirino Carlos Fernandez del Siviglia, ma per ingaggiare il 24enne andaluso devono fargli posto in rosa. Willian José, già vicino all’addio in estate e nelle settimane scorse valutato dall’Atletico Madrid prima di chiudere per Moussa Dembélé, è il maggior indiziato. Al punto che la Real Sociedad sembra entrata nell’ordine delle idee di accettare anche un prestito. Nel caso sarebbe una soluzione molto gradita alla Juventus, che vorrebbe regalare subito un quarto attaccante ad Andrea Pirlo, ma senza impegnarsi per più di sei mesi. Willian José in Spagna è accostato a Diego Costa per il suo mix di tecnica e forza fisica. E come l’ex Atletico, ora svincolato, è in possesso del doppio passaporto: brasiliano e spagnolo. Sul centravanti della Real Sociedad - 4 gol in questa stagione di cui uno in Europa League contro il Napoli - è vigile anche il West Ham, alla ricerca di un sostituto di Sebastien Haller, trasferitosi all’Ajax. Willian José nel 2012-13 ha fatto in tempo a giocare nel Santos con Neymar ed Emerson Palmieri, però non con Alex Sandro e Danilo, a quel tempo già migrati al Porto. L’ispano-brasiliano ha 29 anni e dal punto di vista anagrafico sarebbe un acquisto in stile Arkadiusz Milik, che continua a trattare con il Marsiglia."