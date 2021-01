1









Nella lista dei possibili attaccante della Juventus spunta un nome a sorpresa: si tratta di Nicolas Gonzalez, punta argentina dello Stoccarda che in questa stagione ha segnato 5 gol in 10 partite e ha un ingaggio di circa 1,5 milioni. Una media di una rete ogni due gare che ha convinto i bianconeri ha monitorarlo per capire se ha le caratteristiche giuste che sta cercando Andrea Pirlo. A riportare dell'intereresse della Juventus è il The Athletic, secondo il quale sul giocatore ci sarebbe anche l'Arsenal.