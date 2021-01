Inverno, stagione di raffreddori e riscaldamenti. Non solo per le condizioni atmosferiche e fisiche, ma anche per il mercato di riparazione. La Juventus sta inseguendo un colpo in entrata per l'attacco e si scalda la pista che porta a Gianluca Scamacca, il promettente centravanti di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa (che i bianconeri affrontano mercoledì sera negli ottavi di Coppa Italia). Per lui si pensa a un'operazione "alla Morata" non solo per il ruolo ma anche per la formula. Nel frattempo, si raffredda la pista che porta a Graziano Pellè: come riporta Tuttosport, le offerte che sta ricevendo l'ex attaccante della Nazionale azzurra e dello Shandong Luneng si fanno sempre più pressanti...