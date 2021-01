6









La Juventus continua a cercare la sua quarta punta e il nome che resta più caldo è quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, viene valutato 20 milioni di euro e su questo, spiega Tuttosport, c'è intesa tra il club bianconero e quello neroverde. La differenza la fa la formula: il Sassuolo spinge per un acquisto definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juve preferisce una formula più "tutelata" come il prestito con diritto di riscatto. Da escludere, invece, la suggestione Edin Dzeko, ai ferri corti con Paulo Fonseca: ingaggio troppo oneroso (al lordo si arriverebbe a 8 milioni) e volontà a Roma di provare in tutti i modi a trattenerlo (piuttosto si parla con insistenza del possibile esonero di mister Fonseca).



IDEA POLACCA? - E secondo il quotidiano torinese, un'idea che potrebbe tornare in auge per giugno sarebbe quella che porta ad Arkadiusz Milik: il prestito dal Napoli al Marsiglia è di 18 mesi, ma con la clausola che in caso di mancata qualificazione in Champions dei francesi potrebbe tornare alla corte di De Laurentiis con una clausola rescissoria da 12 milioni. Tramontato in autunno e in inverno, che possa tornar di moda in estate?