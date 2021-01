La Juventus sta continuando a lavorare per portare a Torino la famosa "quarta punta", il vero tormentone di questo mercato di riparazione bianconero. Il nome più caldo continua a essere quello di Gianluca Scamacca, anche perché altri due nomi sul taccuino di Paratici vanno depennati dalla lista dei candidati. A spiegarlo è Calciomercato.com: Preziosi vuole tenere al Genoa l'uzbeko Eldor Shomurodov almeno fino a fine stagione, poiché crede molto in lui e conta anche sulle sue prestazioni per salvarsi e per far crescere ulteriormente il suo valore di mercato; mentre a Londra, sponda Chelsea (che ha appena esonerato coach Lampard) Olivier Giroud viene ritenuto un elemento fondamentale dell'attacco come vice-Werner.